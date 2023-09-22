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Камилов назвал главное отличие работы Ромащенко в «Ахмате»

22 Сентября 2023 • 19:56 Комментировать
Балтика
...
Ахмат
Через 18 ч. 52 мин.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Камилов рассказал о том, какой футбол от команды хочет видеть новый наставник Мирослав Ромащенко.

«После первой тренировки было ясно, какую игру хочет видеть Ромащенко. Мы стараемся от ворот начинать розыгрыш. Не просто выбивать мяч вперёд после борьбы, а навязывать свою игру, начиная от вратаря», — заявил хавбек клуба РПЛ, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Камилов отметил, это является главным отличием от предыдущего тренера. Также Владислав рассказал, что, несмотря на большое количество легионеров, в команде хорошо развита коммуникация между игроками.

Напомним, что после восьми туров в турнирной таблице Российской премьер-лиги «Ахмат» находится на десятом месте. Под руководством Ромащенко грозненцы пропустили всего один мяч в четырёх матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Ромащенко Ахмат Владислав Камилов
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