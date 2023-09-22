Юсупов — о новичках «Сочи»: «Игроки не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду»

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов высказался о новичках команды.

«Раньше был костяк. Сейчас пришли десять человек новых. Конечно, они не могут с первого дня влиться. Наверное, не того уровня, чтобы с первого дня влиться в команду. Нужно время. Ждем», — приводит слова Юсупова «Чемпионат».

Хавбек добавил, что, возможно, следующий сезон будет успешнее для «Сочи», чем текущий.

После восьми туров южане располагаются на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе шесть очков.

Завтра, 23 сентября, «Сочи» на выезде встретится с «Крыльями Советов» в матче девятого тура РПЛ. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая должна будет стартовать в 14:00 по мск.