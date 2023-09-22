​Президент ФИФА отреагировал на вопрос о возможном снятии санкций с России

Джанни Инфантино, который занимает должность президента ФИФА, получил вопрос о том, когда российские клубы и сборные снова будут иметь возможность выступать в международных турнирах.

Как сообщает ТАСС, Инфантино поблагодарил за такой вопрос, но отвечать на него не стал.

Напомним, что футбольные санкции в отношении России были введены в конце февраля 2022 года. С тех пор клубы РПЛ и российские сборные в официальных международных турнирах не участвуют.

Ранее глава Российского футбольного союза Александр Дюков допустил возможность перехода из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

​Президент ФИФА ответил, может ли сборная России выступить на чемпионате мира