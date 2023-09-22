Абаев рассказал, поможет «Локомотиву» победить «Зенит»

Бывший вратарь столичного «Локомотива» Илья Абаев рассказал, что поможет его бывшей команде победить действующего чемпиона России у него же дома, а именно питерский «Зенит».

«Тяжело, конечно, будет играть, но «Локомотиву» некуда отступать, очки нужны. Любой результат возможен. В матчах с лидерами очень важна самоотдача команды, она должна быть на высочайшем уровне, запредельной. Играя с сильным соперником, это выходит на ведущую роль», - цитирует Абаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Локомотив» после восьми туров РПЛ идёт на восьмом месте с 12 баллами. «Зенит» с 17 очками занимает чистое второе место турнирной таблицы.

Матч между команд на «Газпром Арене» пройдёт 24 сентября, это грядущее воскресенье.