Хохлов взял паузу в тренерской работе

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился информацией о будущем российского тренера Дмитрия Хохлова.
Напомним, 47-летний специалист покинул пост наставника «Сочи» после поражения от «Спартака» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата России.
«После ухода из «Сочи» Дмитрий Валерьевич решил отдохнуть от работы. Улетел отдыхать», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».
Помимо «Сочи», Хохлов работал в «Роторе», «Кубани» и московском «Динамо».
Новым главным тренером южан стал Александр Точилин. После восьми туров «Сочи» занимает 13-е место в РПЛ, сумев набрать шесть очков.
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