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Хохлов взял паузу в тренерской работе

22 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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Через 18 ч. 32 мин.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился информацией о будущем российского тренера Дмитрия Хохлова.

Напомним, 47-летний специалист покинул пост наставника «Сочи» после поражения от «Спартака» (0:1) в матче восьмого тура чемпионата России.

«После ухода из «Сочи» Дмитрий Валерьевич решил отдохнуть от работы. Улетел отдыхать», — приводит слова Орещука «Матч ТВ».

Помимо «Сочи», Хохлов работал в «Роторе», «Кубани» и московском «Динамо».

Новым главным тренером южан стал Александр Точилин. После восьми туров «Сочи» занимает 13-е место в РПЛ, сумев набрать шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Хохлов Роман Орещук
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