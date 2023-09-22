Наумов считает, что «Зенит» закроет Дзюбу в игре с «Локомотивом»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, как форвард «железнодорожников» Артём Дзюба сыграет против «Зенита». Напомним, 35-летний футболист защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2015 по 2022 год.

«Повышенная мотивация у Дзюбы будет, безусловно. Однако мотивация мотивацией, но Семак и «Зенит» знают, как играть против Артёма. Поэтому ему будет тяжело», — заявил Наумов Vprognoze.

Как считает функционер, Дзюба не будет особо заметен на поле, потому что игроки «Зенита» его закроют, как это уже делали другие клубы.

В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и стал автором двух результативных передач.

Матч 9-го тура РПЛ «Зенит» - «Локомотив» состоится 24 сентября и начнется в 16:30 по мск.