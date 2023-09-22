Алексей Попов объяснил неудачи «Крыльев Советов» в Кубке России

Бывший игрок «Рубина» Алексей Попов предположил, почему «Крылья Советов» неудачно выступают в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Крылья» в том году не рассчитали свои силы, поэтому «сдулись» в чемпионате. Сейчас, видимо, по-другому решили действовать. Поэтому РПЛ для команды в приоритете, а вот Кубок России они проваливают», — цитирует Попова Betonmobile.

По мнению эксперта, самарцы заметно теряют в качестве игры, когда в кубковых матчах на поле выходят не совсем основные футболисты.

На данный момент «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, а в Кубке России у команды Игоря Осинькина всего одна победа и три очка в четырех играх.