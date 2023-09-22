Петржела: «У «Локомотива» нет шансов на успех против «Зенита»

Бывший главный тренер питерского «Зенита» совсем не верит в «Локомотив», которому предстоит гостить у питерцев в рамках грядущего девятого тура РПЛ.

«Шансов на успех в матче с «Зенитом» у «Локомотива» нет. У «Зенита» очень сильная команда: дома она в два раза сильнее, чем на выезде. Москвичи будут лишь только рады совсем жёстко не проиграть», - поделился ожиданиями от матча Петржела для «Матч ТВ».

Напомним, что «Локо» неважно провёл два последних официальных матча. В туре восьмом клуб неожиданно проиграл воскреснувшему «Оренбургу» Давида Деограсии, да ещё и дома – 0:2. А в среду уступил «Уралу» в гостях в Кубке России в серии пенальти (2:4) при нулевой ничьей в основное время.