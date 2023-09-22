«Пари НН» объявил о пролонгации трудового соглашения с защитником Кириллом Гоцуком. 31-летний футболист поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2024/2025.

Новый договор с «Пари НН» Гоцук подписал в автобусе. Во всяком случае, так сообщает клуб, опубликовав соответствующую фотографию.

«Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге», - говорится в сообщении пресс-службы «Пари НН».

Ближайший матч чемпионата России «Пари НН» проведёт в воскресенье, 24 сентября, - против «Оренбурга» на своём поле.