​Спартаковец Мартинс высказался о прогрессе сборной Люксембурга

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о показателях сборной Люксембурга. В шести прошедших турах отбора на чемпионат Европы – 2024 люксембуржцы набрали 10 очков. Сейчас они занимают третье место в турнирной таблице своей группы, отставая от Словакии (13 очков) и Португалии (18 очков).

«Мы действительно набрали уже много очков, болельщики воодушевлены. Но нам важно не расслабиться раньше времени, не рассуждать о каких-то промежуточных рекордах и исторических показателях. Нужно сохранять тонус и матч за матчем двигаться дальше», - цитирует Мартинса сайт «Спартака».

Также Мартинс отметил, что в последние годы сборной Люксембурга удалось добиться существенного прогресса.

Отметим, что в октябре сборной Люксембурга предстоит провести отборочные матчи против Исландии и Словакии.