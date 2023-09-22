Матвей Сафонов: «После первого круга будет понятно, на что мы можем рассчитывать»

Голкипер, один из лидеров «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал текущее первое место своего клуба в турнирной таблице РПЛ и с осторожностью призвал относиться к разговорам о чемпионстве команды.

«Не раз говорил, что рано загадывать, сыграли всего восемь туров из всех. После первого круга станет понятно, на что мы можем претендовать, а уже к концу второго круга — считать очки и смотреть места, которые мы можем занять», - цитирует игрока «Матч ТВ».

Самым правильным сейчас, по мнению Сафонова, будет выходить на каждый матч с победным настроем, а не смотреть в турнирную таблицу.

«Сезон длинный, можно лишиться очков там, где ты хочешь победить, а получить там, где не заслуживаешь этого», - добавил вратарь сборной России.

В минувшие выходные «быки» оступились в Грозном и увезли из столицы Чечни всего лишь один балл, сыграв с местным «Ахматом» вничью – 1:1.

В туре девятом «Краснодар» дома примет крепкий орешек из «Екатеринбурга» - «Урал». Игра запланирована на воскресенье, 24 сентября.