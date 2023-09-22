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Балахнин: «Зенит» уже достаёт «Краснодар» и скоро обгонит» эксклюзив

22 Сентября 2023 • 18:35 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
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24.09 16:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах 9-го тура РПЛ.

- «Зенит» не столкнется с проблемами в игре с «Локомотивом»?

- Не думаю. «Железнодорожники» не тянут на борьбу с лидерами. Тем более, «Зенит» прибавляет и с каждой игрой становится все лучше. Это видно по футболистам. Все ребята прибавляют. Они уже преодолели тот спад, который был в начале сезона, хотя было трудно заменить ушедших лидеров. Слишком высокий у них был уровень.

- «Краснодар» встретится с «Уралом», который хорошо начал сезон, но постепенно скатывается вниз. «Быки» не потеряют очки?

- «Краснодар» можно только похвалить. Он на протяжении восьми туров по праву находится на первом месте именно по игре, а не по очкам. И он стабилен. Да, «быки» играют не так ярко, как тот же «Зенит», но очки набирают в каждой встрече.

- Как долго «Краснодар» продержится на первой строчке?

- «Зенит» уже достает его и скоро обгонит. Я уверен. Но у «быков» есть игроки, которые умеют побеждать и имеют какие-то награды. А это очень важно. Гонка с «Зенитом» только начинается, и будет интересно за ней наблюдать.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Краснодар Урал Сергей Балахнин
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