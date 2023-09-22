Капитан «Балтики» Дудиев: «Будем исправлять ситуацию, в которой сами оказались»

Капитан аутсайдера РПЛ, калининградской «Балтики» Аслан Дудиев высказался перед матчем девятого тура против «Ахмата». Балтийцы встретятся с оппонентами из Грозного завтра, 23 сентября в Калининграде.

«На каждый матч мы выходим играть на победу. Не всегда это получается, но мы будем двигаться дальше, исправлять ситуацию, в которой сами оказались. Победа очень нужна, тем более играем дома», - сказал Дудиев телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» идёт на 16-м месте всего с четырьмя баллами.

Отметим, что в прошлом туре «Ахмат» под руководством Мирослава Ромащенко сыграл вничью с лидером первенства – «Краснодаром». А в Кубке России на неделе проиграл «Зениту», но лишь в серии пенальти (2:4), сыграв в основное время со счётом 3:3. Серия игр без поражений у «Ахмата» во всех турнирах с приходом Ромащенко теперь составляет шесть матчей.