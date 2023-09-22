Сильянов рассказал, почему мало играет за «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов высказался о своём игровом времени в московской команде.

По словам футболиста, в начале текущего сезона ему сильно не везло, так как часто происходили ситуации, мешавшие выходить на поле.

«У меня была череда невезений. Сначала я заболел — прямо перед отъездом на игру проснулся с температурой. Потом готовился к следующей игре, и у меня воспалилась щека. Я разговаривал с Галактионовым, он рассчитывает на меня», — цитирует Сильянова Sport24.

В текущем сезоне Сильянов провёл за «Локомотив» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. В ближайшем девятом туре РПЛ «железнодорожники» встретятся с «Зенитом». Эта игра состоится 24 сентября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.