Агент Сафонов: «Изидор — суперигрок, я очень удивлён, что «Локомотив» его отдал»

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о французском нападающем Вильсоне Изидоре, который в начале текущего месяца перешёл из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды.

«Изидор – суперигрок. Я очень удивлён, что его «Локомотив» отдал. Надеюсь, его продали без всяких пунктов, что он не может против бывшего клуба. Он очень обученный игрок, бежит мощно, чувствует мяч. Я люблю таких игроков», — цитирует Сафонова «Татар-Информ».

В составе «Зенита» 23-летний нападающий успел провести два матча и забить в них один мяч. В ближайшем девятом туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с бывшей командой Изидора «Локомотивом». Эта игра состоится 24 сентября и начнётся она в 16:30 по московскому времени.