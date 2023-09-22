​Смородская не собирается возвращаться в футбол

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», ответила на вопрос, может ли она вернуться в футбол.

«Не готова сегодня возвращаться в футбол. Сейчас там нечего делать», - цитирует Смородскую Sport24.

Смородская добавила, что может вернуться к работе тогда, когда Россию вернут в европейский футбол. По словам Смородской, при возможности она будет готова поработать в любом клубе.

Как известно, уже больше полутора лет в отношении России работают футбольные санкции. Российские клубы и сборные сейчас не принимают участие в официальных международных соревнованиях.