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В «Ахмате» рассказали, когда Садулаев сможет вернуться на поле

22 Сентября 2023 • 16:38 Комментировать
Балтика
...
Ахмат
Через 23 ч. 38 мин.

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о том, как проходит восстановление полузащитника Лечи Садулаева после травмы.

Напомним, в конце апреля нынешнего года 23-летний футболист порвал крестообразную связку в матче против ЦСКА.

«Предположительно в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Всё идёт пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде», — цитирует Айдамирова Sport24.

В прошлом сезоне Садулаев провёл за «Ахмат» 28 матчей, в которых забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Свой ближайший матч грозненцы проведут завтра, 23 сентября, против «Балтики». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмед Айдамиров Ахмат Лечи Садулаев
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БАЛТИКА АХМАТ
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