​22-летнему колумбийцу грозит тюремный срок после приезда на просмотр в топ-клуб России

Пока трансферное окно было открыто, в Россию на просмотр в один из топовых клубов Премьер-лиги приезжал колумбийский футболист Кастильо Валенсия Эдьер Альфредо. Как сообщает телеграм-канал Mash, 22-летний молодой человек привлёк внимание сотрудников аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге из-за золотого колье с бриллиантами, которое он перевозил. Альфредо сказал, что привёз колье другу-футболисту, но не назвал имени.

Выяснилось, что стоимость изделия составляет 2,622 миллиона рублей. При этом материал, из которого изделие сделано, относится к стратегически важным, и перевозить его через границы нельзя. Теперь Альфредо грозит до семи лет тюремного заключения.