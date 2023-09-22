«Факел» объявил об уходе Станислава Сухины с должности начальника команды. Контракт с 55-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию. Воронежский клуб поблагодарил Сухину за работу и пожелал успехов в будущем.

Отметим, что в «Факеле» Станислав Сухина работал с начала 2022 года.

На текущий момент «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт в понедельник, 25 сентября, - против «Рубина» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.