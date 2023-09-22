Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном назначении Станислава Черчесова новым главным тренером «железнодорожников».

«Черчесов всем подходит. Он уже показал, что умеет работать со всеми и добиваться результата. Перейдет он в «Локомотив» или нет, все зависит от результатов Галактионова», — приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

При этом эксперт заявил, что, по его информации, руководство «Локомотива» пока доверяет Галактионову и его будущее никак не зависит от результата матча с «Зенитом».

Встреча «Зенита» и «Локомотива» состоится 24 сентября. Старт игры девятого тура чемпионата России запланирован на 16:30 по мск.

Напомним, последним местом работы 60-летнего Черчесова был венгерский «Ференцварош», из которого он был уволен прошедшим летом.