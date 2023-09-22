Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»

22 Сентября 2023 • 14:39 Комментировать
Краснодар
...
Урал
24.09 19:00

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением об уровне РПЛ.

По мнению эксперта, за последние годы уровень чемпионата России ощутимо упал, так как лигу покинуло большое количество сильных легионеров.

«Если сравнивать с годами пять-шесть лет назад, то чемпионат России упал в силе. Но российские футболисты получают больше игровой практики. Этот период надо использовать для того, чтобы подтянуть качество и уровень российских игроков», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Напомним, в прошлом году ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия своих контрактов в одностороннем порядке.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Игорь Пикущак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.13 3.90 3.30
Видео
23.09.23 в 16:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:15 · Россия. Премьер-лига
​22-летнему колумбийцу грозит тюремный срок после приезда на просмотр в топ-клуб России
16:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сухина покинул «Факел» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо - о Кокорине: «На Кипре слабая конкуренция» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке»
Все новости
Рекомендуем