Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»

Бывший нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак поделился мнением об уровне РПЛ.

По мнению эксперта, за последние годы уровень чемпионата России ощутимо упал, так как лигу покинуло большое количество сильных легионеров.

«Если сравнивать с годами пять-шесть лет назад, то чемпионат России упал в силе. Но российские футболисты получают больше игровой практики. Этот период надо использовать для того, чтобы подтянуть качество и уровень российских игроков», — цитирует Пикущака «Чемпионат».

Напомним, в прошлом году ФИФА разрешила иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостанавливать действия своих контрактов в одностороннем порядке.

После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий второй «Зенит» на одно очко.