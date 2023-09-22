Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о взаимоотношениях с петербургским «Зенитом».

«У нас хорошие отношения с «Зенитом». Мы хоть и соперники, но соперники-партнёры, как и с многими другими командами РПЛ и других лиг. Хорошие, рабочие отношения», – заявил функционер нижегородцев в интервью Metaratings.ru. Несмотря на это, по словам Мелик-Гусейнова, «Пари НН» будет отстаивать свои позиции даже с сильнейшими клубами Российской премьер-лиги.

Напомним, что прошедшим летом петербуржцы приобрели у «Пари НН» вратаря Никиту Гойло и полузащитника Ярослава Михайлова.