Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на успехи нападающего «Ариса» Александра Кокорина.

Напомним, что «Арис» недавно снова арендовал Кокорина у «Фиорентины». Россиянин накануне забил в матче Лиги Европы против «Спарты», но команда проиграла со счётом 2:3. В прошлом же сезоне Кокорин своими результативными действиями помог «Арису» впервые в истории стать чемпионом Кипра.

«На Кипре слабая конкуренция», - сказал Рианчо.

Александру Кокорину 32 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.