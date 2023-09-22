В «Факеле» рассказали о состоянии Ивахнова

В «Факеле» рассказали о состоянии нападающего Матвея Ивахнова, получившего травму в матче группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (0:0, 2:4 — пен).

«Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем», — приводит слова пресс-службы «Факела» Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Ивахнов провёл за «Факел» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

В ближайшем девятом туре РПЛ «Факел» встретится с «Рубином». Этот матч состоится 25 сентября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.