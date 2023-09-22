Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» рассказали о состоянии Ивахнова

22 Сентября 2023 • 14:00 Комментировать
Факел
...
Рубин
25.09 19:00

В «Факеле» рассказали о состоянии нападающего Матвея Ивахнова, получившего травму в матче группового этапа Кубка России против «Оренбурга» (0:0, 2:4 — пен).

«Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем», — приводит слова пресс-службы «Факела» Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Ивахнов провёл за «Факел» четыре матча, в которых результативными действиями отметиться не сумел.

В ближайшем девятом туре РПЛ «Факел» встретится с «Рубином». Этот матч состоится 25 сентября и начнётся он в 19:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Факел матвей ивахнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ РУБИН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
23.09.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.13 3.90 3.30
Видео
23.09.23 в 16:30
Балтика Балтика
Ахмат Ахмат
2.65 3.60 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Сентября
16:04 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Победа над «Динамо» пойдёт «Спартаку» на пользу в плане психологии
15:45 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «Романцев точно не возглавит «Спартак»
15:28 · Россия. Премьер-лига
​Сухина покинул «Факел» официально
15:26 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В матче «Спартак» — «Динамо» обороняться никто не будет»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Смирнов: «У Абаскаля хорошие идеи, но не хватает стабильности»
15:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, от чего зависит возможное назначение Черчесова в «Локомотив»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Гранат оценил матч «Спартака» и «Динамо» в девятом туре РПЛ
14:54 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Смирнов рассказал, почему выбрал «Спартак», а не ЦСКА
14:39 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Краснодара» Пикущак: «Уровень РПЛ упал по качеству игроков»
14:36 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «У нас хорошие отношения с «Зенитом»
14:25 · Россия. Премьер-лига
​Рианчо - о Кокорине: «На Кипре слабая конкуренция» эксклюзив
14:19 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Успех «Спартака» в Нижнем — огромная заслуга полевого арбитра» 1
14:14 · Россия. Премьер-лига
Барбоза положительно оценил трансферную кампанию «Спартака»
14:06 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Динамо» должно дать бой «Спартаку» после унизительного поражения в Кубке»
14:00 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» рассказали о состоянии Ивахнова
Все новости
Рекомендуем