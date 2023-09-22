​В РФС ответили Слуцкому – тренер говорил об отсутствии финансовой помощи школе

Недавно Леонид Слуцкий получил штраф в 100 тысяч рублей за оскорбление журналиста. Комментируя решение комитета по этике, Слуцкий сказал, что РФС никак финансово не помогает его футбольной школе, зато решил наложить такой штраф.

В Российском футбольном союзе опровергают слова Слуцкого о том, что финансовой поддержки школы нет.

«За последние два сезона РФС оплатил школе Слуцкого расходы на сумму 4,7 миллионов рублей для участия в Юношеской футбольной лиге Юг и 150 тысяч рублей на мячи», - ответ РФС приводит «Чемпионат».

Леонид Слуцкий находится без тренерской работы уже десять месяцев – в ноябре он покинул «Рубин».