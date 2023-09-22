Точилин: «На бумаге фаворит один, но игра всё расставит на свои места»

Наставник «Сочи» Александр Точилин прокомментировал предстоящий матч девятого тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Фаворит матча? Посмотрите, где в турнирной таблице «Крылья», а где мы. На бумаге фаворит один, но игра всё расставит на свои места», – приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Матч Российской премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи» пройдёт в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток на «Солидарность Арене» назначен на 14:00 по московскому времени. После восьми туров «Крылья» занимают третье место в турнирной таблице, а «Сочи» идёт лишь на 13-й строчке.