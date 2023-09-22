По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», бывший полузащитник «Вольфсбурга» Жозуа Гилавоги отказался от перехода в «Локомотив» из соображений безопасности.

Источник, близкий к полузащитнику Жозуа Гилавоги сообщил, что футболист серьёзно раздумывал над предложением «Локомотива», но отказался от перехода из-за соображений безопасности. Футболист посчитал, что не будет чувствовать себя комфортно в России. Даже поступление нового предложения от «Локомотива» с улучшением зарплаты не гарантировало бы его переезд в Москву, хотя ранее он допускал это.

Отметим, что сейчас Гилавоги находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне 33-летний француз провёл за «Вольфсбург» 26 матчей, в которых отметился одним забитым голом.