​Вячеслав Литвинов: «Сначала не поверил, что меня вызвали в сборную России»

Защитник Вячеслав Литвинов, который выступает за «Сочи», высказался о своём вызове в сборную России.

Отметим, что в сентябре 22-летний Литвинов поучаствовал в двух матчах сборной России против олимпийской сборной Египта. Первый завершился вничью (1:1), а второй был проигран (1:2).

По словам Вячеслава Литвинова, сначала он не поверил, что его вызывают в российскую сборную.

«У «Сочи» была игра, не помню с кем, после каждого матча мы собираемся и общаемся. Мы собрались, я уже уходил, спортивный директор подозвал, поздравил с вызовом в сборную. Я сначала вообще не поверил, что меня вызвали, но был очень рад», - цитирует Литвинова ТАСС.

В следующий раз сборная России соберётся в октябре. 12 числа команда Валерия Карпина проведёт домашний товарищеский матч против Камеруна. Официальные игры из-за санкций в настоящий момент российская национальная команда не проводит.