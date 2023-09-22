В главных слухах недели вы узнаете, как Лионель Месси унизил партнёра на одной из тренировок «ПСЖ», почему «Ювентус» не собирается платить деньги Криштиану Роналду, и где может продолжить тренерскую карьеру Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Месси унизил партнёра

На днях в прессу просочилась информация о проблемах, которые ранее имелись в коллективе «ПСЖ». Так, на одной из тренировок в начале года Лионель Месси якобы унизил партнёра – полузащитника Витинью. «Ты не только слабый, ты ещё и причиняешь мне боль», - такую фразу приписывают звёздному аргентинцу. Витинья сказал, что Месси такого говорил, но кто знает. Судя по ощущениям, атмосфера в «ПСЖ» ранее действительно была далека от оптимальной.

«Ливерпуль» нашёл замену Салаху

В летнее трансферное окно «Ливерпуль» смог сохранить Мохамеда Салаха, хотя его активно связывали с «Аль-Иттихадом». Не исключено, что переезд египтянина в Саудовскую Аравию просто был отложен на один год. По слухам, «Ливерпуль» уже даже выбрал игрока, которым хочет заменить Салаха. Этим футболистом является Родриго из «Реала». Вариант с переездом на «Энфилд» может заинтересовать бразильца, ведь там он получит более важную роль в команде.

«Ювентус» не заплатит Роналду ни евро

Недавно в прессе появилась информация о том, что Криштиану Роналду будет судиться с «Ювентусом», где он выступал в 2018-2021 годах. Португалец требует 19 миллионов евро, от которых он отказался в период пандемии коронавируса. Впрочем, «старая синьора» ничего платить Роналду не собирается. Туринцы считают, что находятся в сильной юридической позиции в этом вопросе. Так, Криштиану не подписывал дополнительное соглашение, которое бы гарантировало выплату. Более того, при уходе в «Манчестер Юнайтед» Роналду якобы подписал документ об отсутствии финансовых претензий к «Ювентусу».

Модрич и Кроос недовольны в «Реале»

Лука Модрич и Тони Кроос, статусные полузащитники «Реала», недовольны своим положением в команде. Если верить слухам, то хорват и немец хотят и дальше быть твёрдыми игроками основы, в то время как на старте сезона оба успели немало времени провести на скамейке. Рулевой «Реала» Карло Анчелотти якобы имеет установку от клуба по активному задействованию молодых футболистов, ведь команда постепенно обновляется. Модрича и Крооса это не радует. Кстати, на неделе появлялась информация о том, что «Интер Майами» уже в зимнее трансферное окно может сделать Модричу предложение. В новых реалиях такой трансфер стал более вероятным.

Зидан начнёт работу в АПЛ

Зинедин Зидан уже более двух лет находится без тренерской работы. Француз не раз говорил, что открыт к продолжению карьеры. В обозримом будущем Зидан может оказаться в Англии. По данным прессы, вариант с назначением француза рассматривает «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» пока не собираются увольнять Эрика тен Хага, но хотят подготовить почву на тот случай, если результаты не улучшатся, и с нидерландцем всё же придётся расставаться. Манкунианцы якобы уже контактируют с Зиданом насчёт возможной работы.

Слухи собирал Александр Тихий.