Адиев: «Зенит» станет чемпионом, но без такого преимущества, как раньше»

Рулевой петербургского «Зенита» Магомед Адиев высказался касательно шансов петербургского «Зенита» стать чемпионом Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.

«Зенит» обладает хорошим подбором футболистов - на дистанции они своё возьмут. Я думаю, что они и в этом году станут чемпионами, но уже без такого преимущества, как в прошлом», - поведал специалист в интервью корреспонденту Metaratings.ru.

Напомним, что петербургский клуб пять раз подряд становился чемпионом России.

По итогам восьми туров текущего розыгрыша РПЛ подопечные Сергея Семака набрали 17 баллов и занимают второе место в таблице.