Камоцци: «Спартак» может обыграть любую команду РПЛ»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от предстоящего поединка девятого тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Динамо».

«Спартак» - мой фаворит в этом матче, но игроки должны понимать, что надевать красно-белую футболку - ответственность. Сейчас состав «Спартака» позволяет обыграть любую команду РПЛ», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Московское дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 23 сентября, начало – 19:00 мск. Перед этой игрой «красно-белые» занимают шестое место, а бело-голубые располагаются на четвертой позиции.