Семак - о голкипере Адамове: Ему нужно адаптироваться к нашим тренировкам

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о перспективах голкипера Дениса Адамова.

Специалист отметил, что понятие первого, второго и третьего вратарей является номинальным.

«Денису Адамову нужно адаптироваться к нашим тренировкам и почувствовать себя комфортно в команде, в остальном все зависит от него, он очень талантливый вратарь — иначе мы бы его не пригласили», - приводит слова Адамова пресс-служба «Зенита».

25-летний голкипер пополнил ряды питерского клуба в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт до 30 июня 2027 года. Адамов ещё не появлялся на поле в составе своей новой команды.