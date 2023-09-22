Мартинс - о фанатах «Спартака»: «Стараемся делать всё, чтобы не огорчать их»

Хавбек столичного «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о давлении, которое оказывается на команду из-за неудовлетворительных результатов в Премьер-лиге.

«Я бы не называл это давлением. Чем сильнее ты любишь что-то, тем живее реагируешь на события. Мы видим, как много людей болеют за «Спартак». Стараемся делать все, чтобы не огорчать их», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

По итогам восьми туров чемпионата России спартаковцы набрали 13 баллов и занимают шестое место в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля проведут следующий матч против «Динамо». Встреча состоится в субботу, 23 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена».