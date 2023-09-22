Кукуян обслужит столичное дерби между «Спартаком» и «Динамо» - другие назначения

Стали известны арбитры, которые обслужат матчи девятого тура Российской премьер-лиги.
Судейская бригада Павла Кукуяна отработает на столичном дерби между «Спартаком» и «Динамо».
Назначения на матчи девятого тура РПЛ:
- 23 сентября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» - «Сочи»: Сергей Иванов;
16:30 «Балтика» - «Ахмат»: Павел Шадыханов;
19:00 «Спартак» - «Динамо»: Павел Кукуян;
- 24 сентября (воскресенье)
14:00 «Пари НН» - «Оренбург»: Алексей Сухой;
16:30 «Зенит» - «Локомотив»: Владимир Москалев;
19:00 «Ростов» - ЦСКА Москва: Сергей Карасёв;
19:00 «Краснодар» - «Урал»: Виталий Мешков;
- 25 сентября (понедельник)
19:00 «Факел» - «Рубин»: Кирилл Левников.
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