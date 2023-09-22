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«Двойной Гранд», или Увидеть «Зенит» с «Локомотивом»

22 Сентября 2023 • 12:10 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
1 1.45 X 4.90 2 7.20
24.09 16:30

Попасть на воскресный матч, 24 сентября 2023 года, чемпионата России по футболу между «Зенитом» и московским «Локомотивом» можно за 250 рублей.

На официальном сайте «Зенита» ещё остались самые дешёвые билеты на этот предстоящий поединок за 250 рублей, на момент написания новости. Места за эту сумму продаются на трибуну С сектора 223, 224. Например, на сектор за ворота (трибуна В сектора 108, 109) стоимость одного взрослого билета составляет 1 300 рублей (детский в два раза меньше).

Матч «Зенит» - «Локомотив» начнётся в 16:30 по московскому времени в воскресенье. Не пропустите бесплатную трансляцию матча на нашем спортивном сайте.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит РПЛ
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ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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