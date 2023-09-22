Семак: «Будем рады возвращению Бакаева в «Зенит»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что будет рад возвращению полузащитника Зелимхана Бакаева в стан «сине-бело-голубых». На днях хавбек перешел в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Мы ждём его возвращения. Если нам будет нужно, и если он захочет, мы будем рады и надеемся, что он ещё сможет себя проявить», - передает слова специалиста «Чемпионат».

27-летний полузащитник заключил с арабским клубом арендное соглашение, которое рассчитано до лета следующего года.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бакаев провел четыре матча и отметился результативной передачей.