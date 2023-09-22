Семак назвал сроки восстановления полузащитника Васильева

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак назвал сроки восстановления полузащитника Дмитрия Васильева, который получил повреждение на 17-й минуте матча четвёртого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата».

Специалист отметил, что по результатам обследования у игрока был выявлен перелом пятой плюсневой кости. В ближайшее время молодого футболиста ожидает хирургическое вмешательство.

«Ориентировочный срок восстановления — 6-8 недель», - слова Семака приводятся на клубном сайте.

Васильев в этом сезоне принял участие в девяти играх, в основном выходя на замену.