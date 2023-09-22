Гендиректор «Пари НН» — о слухах об уходе Юрана: «Этой информацией пытались торпедировать наш клуб разные участники большой игры»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что минувшим летом нижегородский клуб хотел отправить в отставку главного тренера команды Сергея Юрана.

Мелик-Гусейнов опроверг эту информацию, отметив, что между генеральным директором «Пари НН» и Юраном нет никакого разлада и клуб полностью доверяет 54-летнему специалисту.

«Думаю, этой информацией пытались торпедировать наш клуб разные участники большой игры, происходящей за стенами стадиона. Нет каких-то разночтений по калибровке действий тренерского штаба, офиса, совета директоров. Мы все — единое целое», — приводит слова гендиректора Metaratings.

Юран возглавляет «Пари НН» с апреля нынешнего года. После восьми туров текущего розыгрыша РПЛ нижегородцы занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 11 очков.