Мартинс высказал мнение о дерби «Спартак» - «Динамо»

Хавбек московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался касательно предстоящего поединка против «Динамо» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«Нам нужно максимально хорошо подготовиться, чтобы снова набрать три очка. Уверенная победа в матче Кубка точно не может нас расслабить. Дерби не бывают легкими», - передает слова полузащитника пресс-служба клуба.

Столичное дерби состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

По итогам восьми туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на шестой строчке.