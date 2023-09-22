Семак рассказал о подготовке к матчу с «Локомотивом»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о процессе подготовки к матчу восьмого тура Российской премьер-лиги против московского «Локомотива».

«Команда готовится в привычном режиме. Рады вернуться домой, сейчас важно восстановиться — на это сделан наш главный акцент», - приводит слова Семака официальный телеграм-канал питерского клуба.

Напомним, что поединок состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало - в 16:30 по московскому времени.

«Зенит» после восьми туров занимает второе место в турнирной таблице, «Локомотив» же располагается на восьмой строчке.