Филимонов прокомментировал резонансное заявление Карпина

Экс-голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов прокомментировал резонансное заявление главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина. Специалист посоветовал российским игрокам при возможности уезжать за границу.

«Если игрок уезжает из России, он не перестает быть кандидатом в сборную. Там выше конкуренция, игроки станут расти. Тренеру сборной нет разницы, где играет футболист. Главное - чтобы он был сильным», - передает слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что это заявление Карпин сделал после недавнего товарищеского поединка против национальной команды Катара. Встреча завершилась со счетом 1:1.