Семак заявил, что готов пожать руку Дзюбе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча девятого тура РПЛ против «Локомотива» заявил, что готов пожать руку нападающему «железнодорожников» Артёму Дзюбе, который ранее выступал за петербургскую команду.

«Что касается рукопожатия, то я всегда открыт, пожалуйста, ко всем без исключения людям. Нет человека, с которым я не хочу здороваться», — сказал Семак на своей пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Локомотив» состоится 24 сентября в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая восьмых «железнодорожников» на пять очков.