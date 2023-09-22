Форвард «Зенита» Кассьерра высказался о своей результативности

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался касательно своей игры в нынешнем сезоне.

«Много раз повторял, что ничего не поменялось. Просто удалось с первого же тура начать забивать - это придало уверенности. Буду стараться продолжать и помогать команде, забивать еще», - приводятся слова колумбийского форварда на страницах «Спорт-Экспресса».

В сезоне-2023/2024 Кассьерра принял участие в 13 поединках, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре голевые передачи.

Поединок девятого тура чемпионата России «Зенит» - «Локомотив» пройдет 24 сентября на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по столичному времени.