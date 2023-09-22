Кассьерра: «Зенит» ждёт очень сложный матч с «Локомотивом»

Нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался касательно предстоящего поединка против московского «Локомотива» в рамках девятого тура чемпионата России.

«Очень сложный матч нас ждет, «Локомотив» - квалифицированная команда, обладающая большим количеством хороших игроков. Мы должны выложиться на максимум, чтобы набрать три очка», - передает слова нападающего «Спорт-Экспресс».

Поединок между «Зенитом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.