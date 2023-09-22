Терехов: «Федотов сделал правильный выбор, покинув «Сочи»

Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов выразил мнение, что экс-главный тренер южан Владимир Федотов поступил правильно, покинув клуб в 2022 году.

Напомним, что под руководством Федотова сочинцы завоевали серебряные медали РПЛ. По мнению Терехова, для того, чтобы двигаться дальше, команде были необходимы серьёзные изменения.

«У каждой команды — свой жизненный цикл. Владимир Валентинович сделал правильный выбор — ушёл. Цикл этой команды завершился. Нужны были большие финансовые вливания и трансферы, чтобы продолжать оставаться наверху», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

Сейчас Федотов возглавляет московский ЦСКА, а «Сочи» руководит Александр Точилин. После восьми туров РПЛ южане занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.