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Терехов: «Федотов сделал правильный выбор, покинув «Сочи»

22 Сентября 2023 • 11:16 Комментировать
Крылья Советов
...
Сочи
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Бывший защитник «Сочи» Сергей Терехов выразил мнение, что экс-главный тренер южан Владимир Федотов поступил правильно, покинув клуб в 2022 году.

Напомним, что под руководством Федотова сочинцы завоевали серебряные медали РПЛ. По мнению Терехова, для того, чтобы двигаться дальше, команде были необходимы серьёзные изменения.

«У каждой команды — свой жизненный цикл. Владимир Валентинович сделал правильный выбор — ушёл. Цикл этой команды завершился. Нужны были большие финансовые вливания и трансферы, чтобы продолжать оставаться наверху», — цитирует Терехова «Матч ТВ».

Сейчас Федотов возглавляет московский ЦСКА, а «Сочи» руководит Александр Точилин. После восьми туров РПЛ южане занимают 13-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сергей Терехов Владимир Федотов Сочи
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