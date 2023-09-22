Филимонов назвал причину нестабильной игры Селихова за «Спартак»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Филимонов в разговоре с журналистами поделился мнением об игре вратаря «народной команды» Александра Селихова.

«Импонирует игра Селихова. Но у него высокая травматичность. Он набирает форму, играет хорошо, потом получает травму, и все по новой. Такая ситуация не позволяет ему быть первым номером», - передает слова Филимонова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне чемпиона России Селихов провел три поединка. В этих играх 29-летний вратарь пропустил два мяча.

После восьми туров «народная команда» набрала 13 очков и занимает шестое место в турнирной таблице.