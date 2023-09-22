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Агент Кокорина: «Благодарен «Арису», что они ждали до последнего возвращения Александра»

22 Сентября 2023 • 10:43 Комментировать
Удинезе
...
Фиорентина
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24.09 16:00

Тимофей Бердышев, агент нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, рассказал о переходе 32-летнего игрока в «Арис» на правах аренды.

По словам агента, Кокорин был готов остаться в «Фиорентине», но лишь при условии, что он будет иметь возможность выходить на поле. Бердышев поблагодарил «Арис», который под занавес трансферного окна арендовал Кокорина.

«Благодарен «Арису», что они ждали до последнего его возвращения. Клубу можно сказать спасибо за терпение, что они ждали и очень хотели видеть его в команде», — цитирует Бердышева «Чемпионат».

В текущем сезоне Кокорин провёл за «Арис» две игры, в которых отметился одним забитым голом. Напомним, что прошлый сезон россиянин так же провёл в кипрском клубе на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Тимофей Бердышев Арис Лимассол
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