Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о своей приверженности бело-голубым цвета.
- Тройка лучших российских нападающих за всю историю футбола?
- Мостовой, Аршавин, Павлюченко, Кержаков, Веретенников, Бородюк, Черенков, Блохин, Заваров, Протасов. Много футболистов, некоторых я ещё не назвал.
- Вы - динамовец?
- На 70% я динамовец.
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