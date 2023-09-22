Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, какие европейские клубы, помимо итальянских, проявляли к нему интерес.

- Кто из клубов тогда за вами охотился?

- Фергюсон общался через переводчика, были предложения из Германии, Франции и Испании.

- Названия команд помните?

- «Севилья», «Валенсия» из Испании были. Ещё поступали предложения из Германии, но мне Бундеслига не нравилась.

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