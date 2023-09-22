Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» рассказал о своих музыкальных предпочтениях.

- Пока вы тренировались в футбольных школах, ваш отец играл на домре. Как у вас сложились отношения с музыкой?

- Я слушаю всё подряд. В основном самую обычную попсу, рок не люблю. Джаз средне нравится. Шансончик могу послушать влёгкую.

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